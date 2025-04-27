Esila Ayık'ın Sağlık Durumu Hakkında Yalan Bilgiler Yayılıyor

(ANKARA) - Tutuklu Esila Ayık'ın yoğun bakıma kaldırıldığı yönündeki paylaşımlara avukat Ümit Özkan'dan yalanlama geldi. Özkan, düzeltme paylaşımlarına rağmen yalan bilgilerin yayılmaya devam ettiğini vurguladığı açıklamasında, "Bizim düzeltme tweetlerimiz X hesabımızda yayınlanmazken bir kısım hesaplardan yalan bilgi yayılmaya devam ediyor. Bütün çabamıza bunun önüne geçemiyoruz." dedi.

Kadıköy'de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Dayanışma Sahnesi'ndeki protestolar sırasında, taşıdığı bir döviz gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın avukatı Ümit Özkan, Esila'nın sağlık durumunun kötüye gittiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İddiaları yalanlayan Özkan şunları kaydetti:

"Bugün belli mahfillerce Esila Ayık'ın yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi yayıldı. Tarafımızdan önce bilginin teyitsiz olduğu belirtilip ardından cezaevinden teyitle yanlış bilgi olduğu bilgisi X'ten belirtildi. Ancak her ne hikmetse bizim düzeltme tweetlerimiz X hesabımızda yayınlanmazken bir kısım hesaplardan yalan bilgi yayılmaya devam ediyor. Bütün çabamıza bunun önüne geçemiyoruz. Sizden bu durumu kamuoyuna acilen duyurmanızı rica ediyoruz."