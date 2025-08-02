Eşi Tabancayla Vurarak Öldüren Şüpheli, Çadır Kurarken Yakalandı

Eşi Tabancayla Vurarak Öldüren Şüpheli, Çadır Kurarken Yakalandı
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Somun'u öldüren Ali Eren Somun, motosikletle kaçtıktan sonra Sinop'ta çadır kurarken polis tarafından yakalandı.

ÇADIR KURARKEN YAKALANDI

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Somun'u tabancayla vurarak öldüren, olaya müdahale etmek isteyen görevli bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayan şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Kent merkezine yakın noktada boş arazide kamp çadırı kurmak istediği esnada yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Fatih TURAN/ TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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