Esenyurt'taki silahlı saldırının şüphelilerinden biri daha yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta meydana gelen silahlı saldırının şüphelilerinden birinin daha yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta yaşanan silahlı saldırının faillerinden S.Ö.'nün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö.'den sonra S.Ö. de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.