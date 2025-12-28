Haberler

Esenyurt'ta servis midibüsü kazasında ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumunda

Esenyurt'ta servis midibüsü kazasında ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumunda
Esenyurt'ta meydana gelen midibüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Cenazelerden 3'ü Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Esenyurt'ta, servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde servis midibüsünün yağıştan dolayı yol kenarındaki boş araziye devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden servis midibüsünün şoförü Niyazi Çelik ile yolculardan Ahmet Kandemir ve henüz ismi bilinmeyen 1 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Öte yandan Çelik'in cenazesinin öğle vakti Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir'deki Hoşdere Mezarlığı'na defnedileceği, Kandemir'in cenazesinin ise memleketi Sinop'a gönderileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A'nın (19) hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
Haberler.com
500

O şoförü işe alan yetkililerin taaaa..... yağmurlu havada amcam ralli yapıyor olan gariban annelere oldu 1 kilo ucuz patates alacam diye pazara gittiler cenezeleri geldi ne kadar yazık ne kadar acı

