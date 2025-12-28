Esenyurt'ta servis midibüsü kazasında ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumunda

Esenyurt'ta, servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde servis midibüsünün yağıştan dolayı yol kenarındaki boş araziye devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden servis midibüsünün şoförü Niyazi Çelik ile yolculardan Ahmet Kandemir ve henüz ismi bilinmeyen 1 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Öte yandan Çelik'in cenazesinin öğle vakti Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir'deki Hoşdere Mezarlığı'na defnedileceği, Kandemir'in cenazesinin ise memleketi Sinop'a gönderileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A'nın (19) hastanedeki tedavileri devam ediyor.