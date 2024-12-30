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Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu bağlantı yolunda 2 otomobil, 1 kamyon, 2 hafif ticari araç ve 1 panelvan minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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