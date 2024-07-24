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Esenyurt'ta Zincirleme Kaza: 15 Araç Karıştı

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Esenyurt'ta Haramidere bağlantı yolu, Ambarlı Limanı yolunda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan bir otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. Biri polis otomobili toplam 15 aracın karıştığı kazada herhangi bir yaralı olmadığı öğrenildi.

Esenyurt'ta Haramidere bağlantı yolu, Ambarlı Limanı yolunda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan bir otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. Biri polis otomobili toplam 15 aracın karıştığı kazada herhangi bir yaralı olmadığı öğrenildi.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt Haramidere bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobilin kaza yaptığını fark etmeyen bir TIR sürücüsü ise otomobile çarptı. Kazaya başka araçlar da karıştı. Biri polis otomobili olmak üzere toplam 15 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Kazayı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken trafik tek şeritten devam etti. Öte yandan benzer noktada aynı saatlerde başka bir zincirleme kaza daha yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ambarlı Limanı Esenyurt Güvenlik Trafik Kaza Güncel Haberler

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