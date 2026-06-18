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Esenyurt'ta TIR alev alev yandı

Esenyurt'ta TIR alev alev yandı
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Esenyurt'ta seyir halindeki bir zincir market TIR'ında elektrik kablolarından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken yangın cep telefonuyla kaydedildi.

ESENYURT'ta zincir markete ait TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan TIR kullanılamaz hale gelirken yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, dün saat 22.15 sıralarında Avcılar - Haramidere Bağlantı Yolu Ardıçlı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki TIR'da çıktı. İddiaya göre zincir markete ait ürünleri taşıyan şoför Nurettin Y.'nin idaresindeki 34 BNL 527 plakalı TIR'ın elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangını gören şoför, TIR'I emniyet şeridinde durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede büyüyerek TIR'in tamamını saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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