Haberler

Esenyurt'ta Zehirlenme Şüphesi: Ruhsatsız Dönerci Mühürlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt’ta evinde baygın bulunan 13 yaşındaki Eren Yılgın’ın zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine sipariş ettiği dönerci ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eren Yılgın'ın, yediği yemekten zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği şüphesi üzerine döner sipariş ettiği işletme, ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmesinde zehirlenme şüphesinin öne çıkması üzerine, sipariş verdiği tavuk dönerciye yönelik belediye zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin gece saatlerinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptıkları incelemelerde, işletmenin ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığının belirlendiği aktarıldı.

Ekipler tarafından iş yerindeki gıda ürünlerinden incelenmek üzere numuneler alındığı aktarılan açıklamada, hijyen eksiklikleri nedeniyle 42 bin lira idari para cezası uygulanan işletmenin, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü için zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde bulmuştu. Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber vermiş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.