Esenyurt'ta yol verme kavgasında bir kişiyi darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı

Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi darbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde iki sürücü arasında öğle saatlerinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Ş.E. (52) ve A.E. (17) bir kişiyi darbetti.

Yaşanan kavga anlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak" ve "yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
