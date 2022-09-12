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Yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar

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İstanbul Esenyurt'ta 3 kişi, yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu darbedip bıçakladı.

Dün saat 17.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y. yol kenarında alkol almaya başladı. Bir süre sonra baba ve oğlu yol kenarında idrarını yaptı.

Yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar

ÖNCE UYARDILAR, SONRA BIÇAKLADILAR

Bu sırada çevrede bulunan Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y. baba ve oğlunu uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen Uğur Y. ve Barış Y. ile 3 kişi arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir saldırgan eline aldığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

Yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, yaptıkları çalışma sonucu baba ve oğlu yaraladığı belirlenen Uğur Y.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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