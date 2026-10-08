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Esenyurt'ta yangın çıkan 2 katlı restoranda alevlere müdahale eden personel yaralandı

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Esenyurt'ta yangın çıkan 2 katlı restoranda alevlere müdahale eden personel yaralandı
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ESENYURT’ta 2 katlı restoranda yangın çıktı.

ESENYURT'ta 2 katlı restoranda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangına müdahale eden 1 personel yaralandı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi'nde çıktı. 2 katlı restorandan henüz bilinmeyen bir sebeple yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst katı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangına müdahale ederken yaralandığı belirlenen 1 personel ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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