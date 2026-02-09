Haberler

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyonda binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Koza Mahallesi'nde uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda F.A. (31), H.P. (26), O.A. (24), B.Ç. (22), S.C.T. (45) ve İ.Y.T. (45) gözaltına alındı.

Aramalarda 3 bin 172 uyuşturucu hap, 1 kilo 470 gram tarımsal ilaç, 500 gram uyuşturucu, 8 elektronik sigara, hassas terazi, 10 cep telefonu, döviz ile 900 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y.T, H.P ile S.C.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.A, O.A, B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
