Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Oluşan yoğun duman çevreye yayılırken, işçiler kendi imkanlarıyla fabrikayı tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.