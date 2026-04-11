Esenyurt'ta tehlikeli araç kullanan sürücü yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tehlikeli araç kullanan sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, dün Esenyurt Tonguç Baba Caddesi'nde bir sürücünün trafik kurallarını ihlal ederek yaya geçidinde yaya güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede ekipler, otomobilin plaka bilgilerinden yola çıkarak kimliğini belirlediği sürücü E.İ'yi (22) gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Geçiş hakkı kurallarına uymamak", "Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak", "Trafik işaret ve levhalarına uymamak", "Dönüş kurallarına uymamak", "Araçların teknik şartlara uygun olmaması" maddelerinden toplam 13 bin 346 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konularak, araç trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücü E.İ. adliyeye sevk edildi.