Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölmesine ilişkin yakalanan 2 zanlı adliyede

Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Pınar Mahallesi 1249. Sokak'taki evinden çıkan 28 yaşındaki Şeyhmus Mert Korkmaz'ın, aracına binmek istediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmesine ilişkin Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin Edirne'den tırın kasasında saklanarak sınır kapısından geçip, başka bir tıra binerek Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya kaçmak istedikleri belirlendi.

Şüphelilerden H.B'nin (21) daha önce çeşitli suçlardan 13, V.S'nin (19) ise 3 kaydı olduğu anlaşıldı.

Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği, şüphelilerden H.B'nin silahla ateş açtığı, V.S'nin ise yardım ettiği tespit edildi.

Ne olmuştu?

Pınar Mahallesi 1249. Sokak'taki evinden çıkan Şeyhmus Mert Korkmaz, aracına binmek istediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Olaya ilişkin aranan şüpheliler V.S. ile H.B, yurt dışına kaçmak amacıyla bir tırın dorsesine gizlenerek Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmiş, sınır kapısındaki kontroller sırasında dorseden inerek koşmaya başlayan zanlılar Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanmıştı.

Şüphelilerin kimlik ve güvenlik sorgusunda, "kasten öldürme" suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilmişti.