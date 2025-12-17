Esenyurt'ta silahlı saldırı: 3 yaralı

ESENYURT'ta sokakta yürüyen kişiye kimliği belirsiz motosikletli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda şüphelilerin silahından çıkan mermiler yoldaki iki kişiye daha isabet etti. Saldırıda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 376. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişiye kimliği belirsiz motosikletli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında silahtan çıkan mermiler yolda bulunan iki yayaya isabet etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.