Esenyurt'ta 24 yaşındaki yol kenarında ölü bulundu

Esenyurt'ta bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Küçükayazma Caddesi'nde akşam saatlerinde kaldırım kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

SİLAHLA VURULARAK ÖLMÜŞ

Bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Abdullah A'nın (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Silahla vurulduğu anlaşılan Abdullah A'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Esenyurt Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.