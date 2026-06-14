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Esenyurt'ta seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
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TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün fark edip durdurduğu araç, itfaiye müdahalesiyle söndürülse de kullanılamaz hale geldi. Trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Esenyurt'ta seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde H.B. idaresindeki 59 VD 536 plakalı hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, sağ şeride çektiği aracından indi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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