Esenyurt'ta Servis Minibüsü Kazasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta meydana gelen servis minibüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini ve 2'si ağır olmak üzere 6 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

(İSTANBUL)- İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta akşam saatlerinde meydana gelen servis minibüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 17.10 sıralarında meydana gelen servis minibüsü kazasında ölü sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Valiliğin son durumla ilgili açıklaması şöyle:

"Esenyurt'taki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselmiştir. Kazada yaralanan 2'si ağır, 6 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
