Esenyurt'ta Servis Minibüsü Devrildi, 2 Kişi Öldü, Biri Ağır 9 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yağışın etkisiyle kontrolden çıkan bir servis minibüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır toplam 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

(İSTANBUL ) Esenyurt'ta bir servis minibüsü yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Kazada 2 kişi öldü, biri ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.10 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkisini sürdüren yağışın da etkisiyle kontrolden çıkan servis minibüsü boş araziye devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 9 kişi de yaralandı.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"27.12.2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 9 kişi de yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır"

