Esenyurt'ta otomobil motosiklete ve yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

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ESENYURT'ta rampadan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce motosiklete, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Muhammet K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CLH 534 plakalı otomobil rampadan aşağı indiği sırada araç önce seyir halindeki bir motosiklete, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil kuyumcu dükkanına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandıkları belirlenen motosiklet sürücüsü ile yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, otomobil sürücüsü Muhammet K.'yi gözaltına aldı. Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin önce motosiklete, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı