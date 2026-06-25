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Esenyurt'ta çarpışan otomobil ve motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı

Esenyurt'ta çarpışan otomobil ve motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı
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Esenyurt Koza Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlar alev alırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'ta seyir halindeki otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından araçlar alev alev yanmaya başladı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kazada yaralandığı öğrenilen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından araçlar alev alev yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Araçlarda patlamalarında meydana geldiği alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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