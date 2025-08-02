Esenyurt'ta Otluk Alanda Yangın

Esenyurt'ta Otluk Alanda Yangın
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Esenyurt'ta Turgut Özal Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Olayda sağlık ve polis ekipleri de görev aldı.

ESENYURT'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Turgut Özal Mahallesi 64. Sokak'ta bulunan otluk alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. D-100 Karayolu'nun yanında bulunan alanda çıkan yangını görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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