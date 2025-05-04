Esenyurt'ta Otele Silahlı Saldırı
Esenyurt'ta iki kişinin bulunduğu motosikletten bir otele silahla ateş açıldığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganlar kaçarak izini kaybettirdi.
Esenyurt'ta, 2 kişinin bulunduğu motosikletten bir otele silahla ateş açılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Dün gece, Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki otele aynı motosikletle gelen 2 şüpheli silahla ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Otele çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel