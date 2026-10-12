Haberler

Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangın yan dükkanlara sıçradı, müdahale sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangın yan dükkanlara sıçradı, müdahale sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yanındaki diğer dükkanlara sıçradı; olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, müdahale sürüyor.

Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, atölyenin yanındaki diğer dükkanlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Mağazaya pitonuyla girdi! Kaç yılanın var sorusuna bomba bir yanıt verdi

Mağazaya pitonuyla girdi! "Kaç yılanın var?" sorusuna bomba yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti
Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...

Küle dönen Togg'la ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

Cesur yürek: Annesini darbeden babasının karşısında dikildi

Küçücük boyuyla annesini darbeden babasının karşısında dikildi
Fenerbahçe'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig'de şov yaptı

Fenerbahçe'de yedek kulübesinden çıkmıyordu! Premier Lig'de şov yaptı
Bir ilde 9 ayda DEAŞ'a 31 operasyon! 23 kişi tutuklandı

Anadolu'nun ortasında DEAŞ operasyonları! Bilanço dikkat çekti
NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz

NATO'dan kan donduran tehdit: Her şeyi ama her şeyi yok ederiz