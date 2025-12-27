Haberler

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

