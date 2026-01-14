Haberler

Esenyurt TEM Otoyolu'nda panelvan alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki lastik yüklü panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Şoför zamanında araçtan indi ve olayda yaralanan kimse olmadı.

ESENYURT TEM Otoyolu'nda seyir halindeki lastik yüklü panelvanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden lastik yüklü panelvanın motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında, şoför M.Ç. 34 GC 9439 plakalı panelvanı emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Şoför araçtan indikten kısa süre sonra alevler panelvanın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından panelvan kullanılamaz hale geldi.

