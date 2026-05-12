Esenyurt'ta kurban pazarı hazırlıkları tamamlandı

Esenyurt Belediyesi, ilçede bulunan kurban pazarı alanındaki hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kurban ibadetlerini daha hijyenik, güvenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 90 dönümlük alanda kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan kurban pazarında belediye ekipleri tarafından lavabo, duş kabini ve mescit alanları kullanıma hazır hale getirilirken, kurban satış çadırlarının içerisine su bağlantıları da yapıldı. Ayrıca, alan genelinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Alanın tamamı 7 gün 24 saat kamera sistemi ile izlenirken, uzman veteriner hekimler de bölgede hazır bulunacak. Veteriner ekipler tarafından kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri yapılarak vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarına katkı sunulacak.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilk kurbanlıklar pazar alanına giriş yaptı. Bayram süresince belediye ekipleri alandaki çalışmalarını sürdürecek.