Esenyurt'ta Kontrollü Yıkımda Bina Çöktü

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Esenyurt'ta kontrollü yıkım sırasında inşaat kepçesinin darbesiyle 5 katlı bir bina tamamen çöktü. Olayda molozlar yolu kapatırken, güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Esenyurt'ta, kontrollü yıkılan 5 katlı bir bina kepçe darbesinin ardından çöktü.

İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan binada kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Yıkım sırasında kepçenin temas etmesiyle bina tamamen çöktü.

Çökme sonucu molozlar yolu kapatırken olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan sokakta molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde kepçe darbesiyle beraber binanın yola doğru çökmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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