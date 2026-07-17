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Esenyurt'ta 4 kişinin yaralandığı kılıçlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

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Esenyurt'ta iki grup arasında alkol tartışması sonucu çıkan kavgada kılıç, bıçak, sopa ve sandalye kullanıldı. 4 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta 4 kişinin yaralandığı kılıç, bıçak, sopa ve sandalyenin kullanıldığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Esenyurt Devlet Hastanesine gelen 4 kişinin kesici aletle yaralandığı bilgisi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, bir evin önünde alkol içilmesinden dolayı iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kılıç, bıçak, sopa ve sandalyenin kullanıldığı kavganın yaşandığını tespit etti.

Ekipler, kılıç kullanan S.G. ile kavgaya karıştığı belirlenen E.Ç, V.Ö. ve H.M.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
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