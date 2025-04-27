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Esenyurt'ta Kavga Sırasında Silahla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta Kavga Sırasında Silahla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
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Esenyurt'ta iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Seyit Ahmet Şanver, kavga edenlerden birinin silahından çıkan kurşunla yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, şüphelinin kimliğini tespit ederek yakalama çalışması başlattı.

ESENYURT'ta kavga eden kişileri ayırmak istediği sırada taraflardan birinin silahından çıkan kurşunla yaralanan Seyit Ahmet Şanver(22), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şanver'in ayırmak isterken vurulduğu kavga, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün saat 12.00 sıralarında Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta 2 kişinin kavga ettiğini gören Seyit Ahmet Şanver, kavgayı ayırmak için müdahale etti. Tarafların arasına giren Seyit Ahmet Şanver'e, kavga eden kişilerden birinin silahından çıkan kurşun isabet etti. Şanver kanlar içerisinde yerde kalırken, kavga eden kişiler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı anlaşılan Seyit Ahmet Şanver, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen şüphelinin Yusuf M. olduğunu belirledi. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Seyit Ahmet Şanver'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Şanver'in, Avcılar'daki Hudeybiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Silivri Alipaşa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Seyit Ahmet Şanver'in ayırmak isterken silahla vurularak hayatını kaybettiği kavga ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli 2 kişinin birbiriyle kavga ettiği ve 2 kişinin de onları ayırmak için o yöne doğru gittiği anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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