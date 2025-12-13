Haberler

Esenyurt'ta trafikte aracından inip kavga eden sürücüye para cezası kesildi

Esenyurt'ta trafik akışını engelleyip başka bir sürücüyle kavga eden sürücü B.G.'ye idari para cezası uygulandı. Emniyet ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçti ve sürücüyü yakaladı.

Esenyurt'ta, trafik akışını engelleyip aracından inerek başka bir aracın sürücüsüyle kavga eden sürücüye para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğan Araslı Bulvarı'nda trafik akışını engelleyip aracından inerek başka bir aracın sürücüsüyle kavga eden sürücüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen B.G. (24) yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak", "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Hakkında adli işlem başlatılan B.G'nin, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçları nedeniyle adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

