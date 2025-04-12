Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İmamoğlu'nun savunmasının tam metni
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturmasında 24 şirket için karar
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi
Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti

Esenyurt'ta Kanlı Tartışma: Anne Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir genç, kız arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Olayın ardından zanlı kaçarken, sağlık ekipleri bir kişiyi hastaneye kaldırdı.

Esenyurt'ta tartıştığı kız arkadaşını boğazından bıçakla yaralayan zanlı, kızın annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nde oturan kız arkadaşının evine giden H.E. (17), henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı M.N.G (17) ve annesi Sevda G. (49) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında kız arkadaşını bıçakla boğazından yaralayan zanlı, anne Sevda G'nin kafasına sert bir cisimle vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevda G'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı M.N.G ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kadının cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.