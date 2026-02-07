Haberler

Esenyurt'ta iş yeri kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayı sonrası M.S. ve M.Ü. isimli iki şüpheli yakalandı. Olayın güvenlik kameralarından tespit edilen detayları, şüphelilerin iş yerini kurşunlayarak genel güvenliği tehlikeye soktuğunu ortaya koydu.

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 30 Ocak'ta bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, zanlının olay yerine yaya olarak gelip tabancayla ateş ettiğini belirledi.

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin silahı yere attığı ve başka biriyle bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen zanlılar M.S. (24) ve M.Ü. (23) gözaltına alındı.

M.S'nin iş yerini kurşunladığı, M.Ü'nün ise gözcülük yaptığı anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "mala zarar vermek", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarının videosunu internette buldu

Yetişkin içerik sitesinde gezerken hayatının şokunu yaşadı!
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu

Sözün bittiği yer
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Maaşını isteyen bakıcıya dehşeti yaşattılar! Polis bile engel olamadı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı

İlk maçında hüsranı yaşadı