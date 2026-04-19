Esenyurt'ta babasını öldürdüğü belirlenen şüpheli, gözaltına alındı

Esenyurt'ta, intihar ettiği yönünde ihbarda bulunan kişiyi silahla öldürdüğü tespit edilen oğlu, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'taki bir apartman dairesinde silahla intihar ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, girdikleri dairede H.Y.'yi silahla vurulmuş halde yaralı olarak buldu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekiplerce yapılan çalışmada, H.Y.'nin aile içi tartışmayla başlayan kavga neticesinde oğlu Ş.Y. tarafından silahla öldürüldüğü anlaşıldı.

Ş.Y., polis ekiplerince hastanede gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah da şüphelinin evinde bulundu.