Haberler

Esenyurt'ta husumetliler arasındaki kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir grubun ikamet ve araca zarar verdiği kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir grubun ikamet ve araca zarar verdiği kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül'de Akçaburgaz Mahallesi'nde çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan kontrolde, bir grubun ikamete ve araca zarar verdiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle dağıtılan grupta bulunan T.K. (32) ile ikametteki E.S. (33) gözaltına alındı.

T.K. ile E.S'nin daha önce aynı binada ikamet ettikleri, aralarında husumet bulunduğu, tarafların olay öncesinde birbirlerini darbettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
Kayseri'de keserle eve giden Onur Uyumaz, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Görüntüler ortaya çıktı! İşte son yürüyüşü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda

Yine göğsümüzü kabarttı: Çılgın Türk Arda
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti

Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’na veda etti

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’na veda etti
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, kaza anı kamerada

Elazığ'da feci kaza! Otomobilin ikiye bölündüğü anlar kamerada
Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu

Veliaht Prens'in ülkesi zorda! İki nokta balistik füzelerle vuruldu
Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti