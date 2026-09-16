Esenyurt'ta husumetliler arasındaki kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta bir grubun ikamet ve araca zarar verdiği kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül'de Akçaburgaz Mahallesi'nde çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan kontrolde, bir grubun ikamete ve araca zarar verdiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle dağıtılan grupta bulunan T.K. (32) ile ikametteki E.S. (33) gözaltına alındı.

T.K. ile E.S'nin daha önce aynı binada ikamet ettikleri, aralarında husumet bulunduğu, tarafların olay öncesinde birbirlerini darbettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA