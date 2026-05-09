Esenyurt'ta bisiklet ve ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta bir binadan bisiklet ve ayakkabı hırsızlığı yapan zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bir apartmana girerek ayakkabı ve bisiklet çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, Pınar Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanırken, çalınan bisiklet sahibine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelinin binaya girip bisiklet ve ayakkabı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.