Esenyurt'ta Haşere İle Mücadele İçin Larva İlaçlama Çalışmaları Başladı
Esenyurt Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasına karşı önleyici larva ilaçlama çalışmalarına start verdi. Uzman ekipler, haşerelerin ürediği alanları tespit ederek ilaçlama yapıyor.
Esenyurt Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasına karşı larva ilaçlama çalışmalarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasına karşı önleyici çalışmalar, uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.
Özellikle sıcaklıkların artmasıyla ilçe genelinde haşerelerin yoğun olarak ürediği alanlar tek tek tespit edilerek ilaçlanıyor.
Birinci dereceden üreme noktaları başta olmak üzere, haşere oluşumuna uygun tüm bölgelerde, larva ilaçlama çalışmaları yapılıyor.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel