Esenyurt'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki hidrofor tankı üretimi yapılan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.