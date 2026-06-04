Haberler

Esenyurt'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde hidrofor tankı üretimi yapılan 2 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki hidrofor tankı üretimi yapılan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldi
Muhittin Böcek'in 'Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro verdim' ifadesi HTS ve baz kayıtlarında

Muhittin Böcek'in rüşvet iddiası teknik takibe takıldı

CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava

CHP'li başkan hakkında dava! Hem hapis hem de siyasi yasak isteniyor
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı

Acun'un yaptığı büyük teklifi açıkladı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Reha Muhtar'a veda! Son vasiyetini tabutu başında oğlu yerine getirdi

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>