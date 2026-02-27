Haberler

Esenyurt'ta eşini silahla yaraladıktan sonra kendini vuran koca öldü

Esenyurt'ta bir parkta tartışan evli çift arasında silahlı kargaşa yaşandı. Savaş S., eşi Sibel S.'yi yaraladıktan sonra intihar etti. Savaş S. hastanede hayatını kaybederken, Sibel S.'nin tedavisi sürüyor.

ESENYURT'ta parka gelen evli çift arasında çıkan tartışmada taraflardan Savaş S.(46) belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.(50)'yi yaraladı, ardından kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savaş S., hayatını kaybederken Sibel S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 25 Şubat saat 17.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parka gelen Savaş S. ile Sibel S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Savaş S. belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.'yi yaraladı, ardından kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Sibel S. ve Savaş S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ağır yaralanan Sibel S. ve Savaş S.'ye ilk müdahale anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 adet boş kovan ve silah buldu. Öte yandan eşini vuran Savaş S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savaş S.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
