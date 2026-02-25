Haberler

Esenyurt'ta bir kişi eşini silahla yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir çift arasında çıkan tartışma sonucunda, erkek eşinin kadına tabancayla ateş etmesi ve ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunması sonucu çift hastaneye kaldırıldı. Olayda her iki kişinin de hayati tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor.

Esenyurt'ta tartıştığı eşini tabancayla ateş ederek yaralayan kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'nda, Savaş S. (46) ile eşi Sibel S. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Savaş S, yanındaki tabancayla eşi Sibel S'nin başına ateş edip aynı silahla yaşamına son vermek istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Sibel S. ve Savaş S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ile 2 boş kovan buldu.

Şüpheli Savaş S'nin "kasten yaralama" suçundan 2 kaydı bulunduğu belirlendi.

Olayın ardından yaşananlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

