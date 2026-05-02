Haberler

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bazı şüphelilerin, ilçedeki boş bir binaya girdikleri, bir süre burada bekledikten sonra ayrıldıkları tespit edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan E.C. ve Ç.C'nin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyu Ç.C'nin temin ettiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Şüphelinin uyuşturucuyu toplu olarak aldığı tespit edilen H.A. da gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 uyuşturucu hap, fişek, cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli E.C. serbest bırakıldı, Ç.C. ve H.A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

