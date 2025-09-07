Haberler

Esenyurt'ta Çocuklara Soğan Attı

Esenyurt'ta Çocuklara Soğan Attı
Esenyurt'ta sokakta oynayan çocuklar, bir apartman sakininin sinirlenip onlara soğan fırlatmasına neden oldu. Olay cep telefonuyla görüntülendi.

ESENYURT'ta iddiaya göre sokakta oynarken gürültü çıkaran çocuklardan apartmanın 4'üncü katında oturan 1 kişi rahatsız oldu. Önce çocukları uyaran kişi ardından çocuklara bağırmaya başladı. Sinirlenen kişinin çocuklara soğan attığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız olan apartmanın 4'üncü katında oturan bir kişi sessiz olmaları için uyarıda bulundu. Çocuklar bu uyarıya aldırmayarak oyunlarını sürdürdü. Sinirlenen kişi bu kez bağırmaya başlayarak, mutfaktan aldığı soğanları çocuklara fırlatmaya başladı. Çocuklar öfkelenen kişiyi soğanları attığı sırada cep telefonuyla görüntüledi. Yaşananları cep teleofnu kamerasına kaydeden çocuklar daha sonra sokaktan uzaklaştı.

