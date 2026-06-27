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Esenyurt'ta gürültü yapmamaları için uyarılan çocuklar kurs binasını taşladı

Esenyurt'ta gürültü yapmamaları için uyarılan çocuklar kurs binasını taşladı
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Esenyurt'ta gürültü yaptıkları için uyarılan bir grup çocuk, eğitim merkezine taş atarak camları kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta sokakta gürültü yapmamaları için görevliler tarafından uyarılan bir grup çocuk, mahalledeki kursa taş attı. Binanın camlarını kırarak maddi hasara yol açan çocukların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Turgut Özal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi üzerinde bulunan bir eğitim merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bina görevlileri sokakta aşırı gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden bir grup çocuğu uyararak sessiz olmalarını istedi. Yapılan uyarıya öfkelenen çocuklar, kursun pencere ve cephelerine yönelerek taş atmaya başladı. Fırlatılan taşlar nedeniyle binanın birkaç camı kırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren çocuklar, olayın ardından hızla kaçtı. Çocukların binayı taşladığı ve ardından kaçtığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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