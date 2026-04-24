Esenyurt'ta çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı
Esenyurt'ta, çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerinin denetimleri sırasında yakalandı.
Esenyurt'ta, çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerinin denetimleri sırasında yakalandı.
Pınar Mahallesi'nde polisin şüphe üzerine durdurduğu C.T.K'nin, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 27 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Balıkyolu Mahallesi'nde ise asayiş denetimi yapan polis ekiplerinin durdurduğu H.A'nın, çeşitli suçlardan 28 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasının olduğu belirlendi.
C.T.K. ve H.A. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen