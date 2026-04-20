Esenyurt'ta bir binada başlayıp bitişiğindeki 2 apartmana sıçrayan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta bir binanın çatısında başlayan yangın, bitişikteki iki apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak binaların çatı kısımlarında hasar meydana geldi.
Esenyurt'ta, binanın çatısında başlayıp bitişiğindeki 2 apartmanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultaniye Mahallesi 625 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bitişikteki 2 binanın da çatısına sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binanın çatı kısımlarında hasar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk