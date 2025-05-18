Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Eşine Tehditler Savuran Şüpheli Kimyasal Maddeyle Saldırdı

Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Eşine Tehditler Savuran Şüpheli Kimyasal Maddeyle Saldırdı
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Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşiyle görüşemeyen H.K, kayınpederi ve baldızına kimyasal maddeyle saldırdı. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta, boşanma aşamasındaki eşiyle görüşemeyen şüpheli, evin penceresine doğru attığı kimyasal maddeyle kayınpederi ve baldızını yaraladı.

Dün akşam saatlerinde H.K. İnönü Mahallesi'nde ailesinin yanında yaşamaya başlayan boşanma aşamasındaki eşi A.K'nin kaldığı evin önüne gitti.

H.K. eşinin evde olmadığını öğrenince, kendisiyle pencereyi açarak konuşan kayınpederi Z.Y'ye dışarı çıkmasını söyledi. Bir süre evin önünde bekleyen H.K, yanında getirdiği içinde kimyasal madde bulunan şişeyi, kayınpederinin bulunduğu pencereye doğru atarak kaçtı.

Saldırıda, kayınbaba Z.Y. ve babasını pencereden çekmeye çalışan baldız A.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

H.K'nin boşanma aşamasında olduğu eşi A.K'yi mesaj gönderip arayarak bir süredir tehdit ettiği öğrenildi.

Bu arada, olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin evin önünde beklemesi, pencereye çıkan kayınpederine doğru yanında getirdiği kimyasal maddeyi attıktan sonra kaçması yer aldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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