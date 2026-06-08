Esenyurt'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde dün bıçakla yaralanan F.A. (22) hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili B.B. (18) ve babası M.B. (49) gözaltına alınarak 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mevlana Mahallesi'nde dün bıçakla yaralanan F.A. (22) sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.B. (18) ile babası M.B'yi (49) gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / İrem Demir