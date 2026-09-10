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Esenyurt’ta bıçakla kavga kamerada

Esenyurt’ta bıçakla kavga kamerada
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ESENYURT’ta iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki kişi yolda karşılaştı.

ESENYURT'ta iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki kişi yolda karşılaştı. Şüphelilerden biri elindeki bıçakla tartıştığı kişiye saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan bıçaklı kavga kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi yolda karşılaştı. Şüphelilerden biri yanında bulunan bıçakla diğerine saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek saldırganı engellemeye çalıştı. Saldırgan bir süre sonra çevredekiler tarafından durdurularak darbedildi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan saldırganın daha sonra emniyete götürüleceği öğrenildi.

Kavga anlarını bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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