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Esenyurt'ta Berberlik Kursu: Katılımcılar Kendi İşlerini Açabilecek

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Esenyurt Belediyesi Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi, berberlik alanında eğitim alan katılımcılara 72 saatlik kurs süresince mesleki becerilerini geliştirme ve sertifika alma imkanı sunuyor. Kursu tamamlayanlar, kendi iş yerlerini açma fırsatı buluyor.

Esenyurt Belediyesi Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'nin saç ve sakal kesimi kursunda eğitim alan katılımcılar berberliği tüm inceliklerini öğrenip, ardından iş yerlerini açma imkanı buluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları hem meslek hem de iş sahibi yapmak amacıyla hayata geçirilen merkezde dersler haftanın 3 günü teorik ve uygulamalı devam ediyor.

Katılımcılar kuaför salonunda pratik de yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Kursta, müşteri karşılama, saç sakal kesim teknikleri, kafa yapısına uygun saç kesimi gibi alanlarda 72 saatlik eğitim veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika alan kursiyerler, kendi iş yerini açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kurs öğretmeni Burak Düz, öğrenciler bu kursu tamamladıktan sonra belgelerini alarak ustalık ve kalfalık yapabildiğini belirtti.

Düz, "Derslerde kafa yapısına göre saç kesimini, fön çekmeyi, saça geçici ve kalıcı şekil vermeyi, sakal kesimi için makine ve ustura kullanımını öğretiyoruz. Bir meslek öğrenmek, kendi işini yapmak isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güner Özkan ise kursun kendilerini geliştirmeleri için çok faydalı olduğuna dikkati çekerek, ağabeyiyle birlikte eğitimi tamamlayıp kendi iş yerlerini açacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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